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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل مباراة الأهلي.. اضبط تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات 2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:30 م
الأهلي
الأهلي
شيماء حسين
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مع انعقاد بطولة كأس العالم للأندية يسارع الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد بي إن سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات نادي الأهلي المصري.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة وموعد انعقاد مباراة الأهلي المصري ونظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المنعقدة حاليا في الدوحة بدولة قطر.

تردد بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات


يستطيع عشاق الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية المنعقدة حاليا بمدينة الدوحة القطرية عبر تردد مجموعة قنوات bein sport الرياضية على القمر الصناعي المصري نايل سات 11054 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 حيث حصلت على حق بث إذاعة مباريات البطولة حصريا من خلال شاشتها فقط ليتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة كافة البطولات الخليجية والعربية والعالمية.

موعد مباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي


يمكن للراغبين في متابعة مباراة نادي الأهلي المصري ونظيره بالميراس البرازيلي لحسم المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية ضبط تردد مجموعة قنوات Bein sport السابق اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية وقطر والكويت كما يمكن متابعة أيضاً مباراة بايرن ميونيخ الألماني ونظيره تيجرس المكسيكي لحسم المركز الأول والثاني في البطولة.

بطولة كأس العالم للأندية 2021


يمكن متابعة المباريات النهائية في كأس العالم للأندية 2021 المنعقدة حاليا في مدينة الدوحة القطرية على تردد بي إن سبورت على النايل سات والتي تم تأجيلها في ديسمبر 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية حيث استضافتها دولة قطر وشارك فيها 6 أندية من قارات مختلفة وتعقد اليوم مباراتان لحسم المركز الثالث والرابع بين الأهلي المصري ونظيره بالميراس البرازيلي والمركز الأول والثاني بين ميونخ الألماني ونادي تيجرس المكسيكي.

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