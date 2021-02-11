«التخطيط»: 5.8 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 506 مشروعات بالمنوفية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة المنوفية للعام المالي الجاري 2020-2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 506 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بالخطة تبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2.2% من الاستثمارات العامة الموزعة.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 2020-2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48.3%، ويخص قطاع النقل 975.8 مليون جنيه بنسبة 16.8%، إلى جانب توجيه 775.3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13.4%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 421.2 مليون جنيه بنسبة 7.4%، وتوجيه 410.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7.1%، بالإضافة إلى توجيه 418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7.5%.وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة المنوفية في خطة 2020-2021 في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء وتطوير 79 مدرسة تضم 1280 فصلًا.وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي الجاري وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.