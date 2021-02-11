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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 11-2-2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:14 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
الدستور
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يهتم المواطنين ورجال الأعمال بالبحث يوميا عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 11-2-2021، وترتفع معدلات البحث اليومية على محركات البحث وخاصة المحرك العالمي "جوجل"، عن سعر الدرهم الإماراتي من قبل المواطنين والمستثمرين، وذلك بعد أن شهدت أسعار الدرهم الإماراتي حالة من عدم الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك بسب اجتياح فيروس كورونا في كافة دول العالم وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-2-2021 

ويقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعه، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-2-2021 على المستوى المحلي عبر السطور القادمة:-

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنك المركزي المصري.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك مصر إيران للتنمية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران للتنمية 4.27 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

ومن المعروف رسميا ان الدرهم الإماراتي يطلق عليه بالانجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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