تعرض طائرة مدنية لحريق.. الميليشيا الحوثية تستهدف مطار أبها الدولي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وقوع اعتداء إرهابي لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي: إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.