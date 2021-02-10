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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«تحضير الجان».. قضايا السحر والشعوذة تريند المصريين على يوتيوب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:20 م
السحر والشعوذة
السحر والشعوذة
شيماء دهب
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"أسرار مدخل الجن، الجن العاشق، كيفية تحضير الجن وصفة للقلوب القوية" وغيرها من العناوين الجذابة التى تشدك للدخول عبر يوتيوب والتفاعل معه، من خلال تعليقات بالإضافة إلى الاشتراك عبر القناة مما يدر دخلا على صاحبها، فقد استحوذت فيديوهات الجن والشعوذة على اهتمام المصريين، ضمن قائمة الفيديوهات الرائجة.

"الدستور" تأخذك جولة لمعرفة نوعية الفيديوهات الخاصة بهذا الأمر.

يعيشون بيننا
حصد فيديو يتحدث عن البشر مقارنه بالجن يحمل عنوان "يعيشون بيننا" على حوالي مليونى ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، فهي قناة تابعة لشاب في الثلاثينيات يتحدث عن هذه الأمور، مستخدمًا التأثيرات البصرية التى تجذب الانتباه بالتالي الرغبة في الاستمرار بالقناة.

كلام عجائب
على جانب آخر، هناك حلقات لبرنامج "كلام عجائب" الذى يتم تقديمه عبر يوتيوب من شاب أربعيني، يتحدث للجمهور، إذا بحثت عن دليل لهذا الحديث لا تجده، والغريب أن العديد من المصريين يتفاعلون معه وتجد فيديوهاته تتراوح 800 ألف إلى مليون ونصف مشاهدة.

رقية وخالد
رقية وخالد هما زوجان لديهما قناة عبر يوتيوب يستخدمان هذا المدخل لزيادة عدد المشاهدات، نأتي لآخر فيديو الذى حصد مليونى مشاهدة عنوانه "بيتنا مليان عفريت.."، وتظهر سارة وهي تحدث خالد عن وجود عفاريت بالمنزل، وكلام هزلي بينهما، وحصد الفيديو مزيد من المشاهدات.

وتجد فيديوهات عناوينها كالتالي "إذا تزوجت جنية نوعية الأولاد هيكونوا ايه ؟، "ملك ملوك الجن يتصل بالشيخ على الهواء"، حصدت على ملايين المشاهدات على الرغم من احتوائها على معلومات لا أساس من الصحة وليس لها أيا دليل.

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