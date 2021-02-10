«السكة الحديد»: لا صحة لخفض تذاكر القطارات الروسية

قال المهندس محمود محمود ماهر رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة القومية بالسكة الحديد، إنه لم يصدر قرار بخصوص خفض أسعار القطارات الروسي، كما تناول مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف «محمود» في تصريح لـ«الدستور»، أن كل ما في الأمر هو خفض نسبة الاشتراكات الخاصة بالقطارات الروسية، وبالتالي يصبح سعرها أقل من سعر التذكرة العادية، وهو لا يعد خفضًا لأسعار التذاكر، بينما التخفيض كما هو الحال في القطارات الأخرى العادية والمكيفة.