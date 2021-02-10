التحفظ على 2 طن أسمدة زراعية فاسدة في البحيرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك شركة لتجارة المبيدات الزراعية، بمحافظة البحيرة.وضبط 2 طن أسمدة زراعية دون مستندات مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.