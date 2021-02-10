المرور تفتح 7 طرق أغلقت بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح 7 طرق رئيسية عقب غلقها بسبب الشبورة المائية.وضمت تلك الطرق كلا من طريق 30 يونيو، طرق الإسماعيلية بورسعيد، طريق الإسماعيلية، طريق السويس، وطريق 30 يونيو القادم والموجه إلى الإسماعيلية والسويس.وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.ودفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدراجات النارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.كما تم عمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، وموجة الأمطار.كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات النارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.