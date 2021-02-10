الشرطى الثالث.. كوميديا سوداء حول طبيعة الزمن والموت ‏والوجود

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "الشرطي الثالث" ‏للكاتب الأيرلندي فلان أوبراين٬ ومن ترجمة إيناس التركي.وبحسب الناشر عن الرواية: كل شيء عن رواية "الشرطي الثالث" يكتنفه الغموض، بدءًا بتأخر نشرها وليس انتهاءًا بما جعلها تستحق المقارنة بالواقعية العجائبية لكافكا.تبدأ الرواية بجريمة قتل وسرقة يرتكبهما الراوي من أجل نشر كتاب يتضمن تعليقاته على أطروحات فيلسوف معتوه يفترض أن الأرض على شكل سجق، وأن الليل شكل من أشكال ‏التلوث الجوي، وأن الزمن والحياة مجرد هلاوس.ومن تلك اللحظة يصبح الكتاب أكثر غرائبية، بأبعاد ميتافيزيقية أخرى ونظريات مجنونة منها: الشرطة تعتقد أن الناس يتحولون إلى دراجات والأبدية على بعد رحلة بالمصعد."الشرطي الثالث" للأيرلندي فلان أوبراين رواية كوميديا سوداء، حول طبيعة الزمن والموت ‏والوجود، رواية تنضم إلى روايات أوبريان الأخرى لتضمن مكانه جنبا إلى جنب مع جيمس جويس وصمويل بيكيت، كواحد من عباقرة الأدب الايرلندي.