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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الرعاية الأسقفية توقع على بيان لتغليظ عقوبة ختان الإناث

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:33 م
الدكتور ماجد موسي
الدكتور ماجد موسي
مونيكا جرجس
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وقعت مؤسسة الرعاية الأسقفية "إبيسكوكير" للخدمات الاجتماعية على  البيان المشترك لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والموجهة إلى أعضاء مجلس النواب المصري، وذلك للمطالبة بتعديل مواد قانون العقوبات المصرى لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، من أجل توقيع عقوبة رادعة على كل من يمارس أو يشجع أو يدعو لممارسة ختان الإناث بمصر أو يعمل على الترويج لمثل هذه الظاهرة.

وقال الدكتور ماجد موسي، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، إن الموقعين على البيان أشادوا بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، وثمنوا هذه الخطوة الفارقة لدفع الضرر عن النساء والفتيات وحمايتهن من هذه الممارسة التقليدية الضارة التي تُرتكب فى حقهن، وتنتهك أجسادهن وأرواحهن وتؤثر على نفسيتهن وأمانهن الشخصي.

وتابع: طالب الموقعون أعضاء البرلمان بالموافقة علي مشروع القانون وسرعة إصداره، كما شدد على أهمية التكاتف جبنًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتكثيف الجهود من أجل تحقيق نسب مؤشرات إيجابية لصالح قضية  الختان فى خطة مصر 2030 والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي مازلت تعاني منه غالبية النساء والفتيات فى مصر.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الإبيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

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