مالكة مخبز تختلس 326 ألف جنيه من فرق سعر الغاز بالبحيرة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالكة مخبز بلدي، لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار قدرت بقيمة 326 ألف و261 جنيها، بمحافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.