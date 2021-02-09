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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط اثنين كونا عصابة لاستغلال بطاقات الدفع الإلكتروني بالقاهرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:08 م
متهمين
متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من البنوك بمحافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لمباحث الأموال العامة من مسؤولي أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويستولي من خلال ذلك على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخصين، وممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني، ومبلغ مالي).

بفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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