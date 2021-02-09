حريق هائل فى البرلمان التركى يثير الذعر بين الموجودين (فيديو)

TBMM yerleşkesi içindeki bahçe lokantasının mutfağında yangın çıktı. https://t.co/06dJd4iadv pic.twitter.com/BVwL1IKoPL — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 9, 2021

تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن اندلاع حريق هائل في الحديقة الملحقة بمطعم البرلمان التركي، صباح اليوم، مما تسبب في حالة ذعر بين الموجودين داخل مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث تجري الاجتماعات الأسبوعية للكتل الحزبية.وذكرت صحيفة سوزجو أن الحريق نشب في مدخنة مطعم البرلمان التركي، وامتد إلى الحديقة الملحقة بالمطعم، لافتة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت بشكل سريع لإخماد الحريق.وأفادت الصحيفة بأن المارة شاهدوا تصاعدا كثيفا للدخان من تلك الحرائق، وظلت بعد إخماد النيران لفترة تمتد إلى ساعتين.وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وهدأ الدخان.