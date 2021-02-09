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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تتابع التزام الحكومة بإزالة مخالفات الهيئات الاقتصادية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:23 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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تتابع لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة المنيثقة، عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، خلال اجتماعتها اليوم الثلاثاء، مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات التي أوردتها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2018، فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية.

كما تتناول اللجنة أيضًا بحث الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020.

يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة خلال اجتماعها أمس، مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 20192020؛ لغياب الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاجتماع دون مبرر وعدم إخطارة للجنة باعتذاره عن عدم الحضور.

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