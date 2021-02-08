مصدر طبي: إصابة 10 أشخاص في قصف صاروخي بريف حلب

أفاد مصدر طبي سوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء سقوط ثلاثة صواريخ على المدينة مساء اليوم الإثنين.وقال المصدر: "من بين الحالات العشرة التي وصلت إلى المشفى ثلاثة أطفال بينهم طفل عمره ثلاث سنوات وثلاث نساء، إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين"، مشيرًا إلى أن من بين المصابين اثنين في حالة حرجة.من جهة أخرى، قال مصدر في جهاز الشرطة الحرة التابع للمعارضة السورية إن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على أحياء المدينة وأدت إلى إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة في المنازل التي سقطت فوقها".وأضاف المصدر: "تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف على إزالة الأنقاض والبحث عن مصابين"، متهمًا قوات سورية الديمقراطية (قسد) بالوقوف خلف إطلاق تلك الصواريخ".