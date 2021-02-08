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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الحكومية.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:24 م
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
الدستور
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يقدم لكم «الدستور» رابط بوابة مصر الحكومية وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، حيث قامت وزارة الداخلية بتسهيل وتيسير وتبسيط التساؤلات والبحث بكافة التخصصات المعنية للمواطنين بالدولة استبدالا للذهاب والإياب، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ"كوفيد 19"، وبعد أن أعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية.

يشار إلى أن رسوم المخالفات يتم تسديدها عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق مكاتب المرور، قد قامت وزارة الصحة بمد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020 الماضي، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تركيب الملصق لجميع أنواع المركبات.

خطوات ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية

وننشر لكم في ضوء الخدمات المتنوعه التي تقدمها الدستور عن اليوم الاثنين 8-2-2021، الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية من خلال الرابط التالي (https:www.egypt.gov.eg) حيث يريد الكثير من ملاك السيارات معرفة هل هناك أي مخالفات مرورية على السيارة،لكي يتوجه لتسديد هذه المخالفات، حيث إن هذه المخالفات تمثل حجر عثرة عندما يتوجهون لمكاتب المرور لتغير الرخصة الخاصة بالسيارة، لذلك سيكون من الأفضل لمالك السيارة الاستعلام عن السيارة قبل تجديد الرخصة حتى لا يفاجأ أثناء تجديد الرخصة.

ونوضح في السطور التالية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور


1 - تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي:-( http:www.egypt.gov.eg ).
2 - اضغط على الاستعلام عن المخالفات من خلال الرابط التالي ( من هنا ).
3 - اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات الرخصة الخاصة بالسيارة.
4 - كتابة الرقم الخاص بلوحة السيارة في الخانات المخصصة لها.
5 - كتابة المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم مالك السيارة.
6 - كتابة نوع الترخيص الخاص بالسيارة.

وجمبع تلك الجهود تتم بناءا علي تحديث وتطوير جميع المؤسسات المصرية للرقمنة واللالكترونيا ايضا تيسيرا وتسهيلا علي المواطنين بكافة المجالات وبجميع المؤسسات الحكومية والخاصة نظرا لتوفير الجهد والتعب في الذها والاياب لتلك المؤسسات.

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