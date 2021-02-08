محافظ بورسعيد ينعي شهيد الواجب المجند محمود رضا أحمد مندور

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنيابة عن أهالي محافظة بورسعيد والأجهزة التنفيذية، الشهيد البطل المجند محمود رضا أحمد مندور الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه وجميع شهداء مصر فسيح جناته.كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة ما زالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن.وسوف تشيع جنازة البطل الشهيد من مسجد لطفي شبارة عقب صلاة المغرب اليوم.