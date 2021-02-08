وزير الخارجية: مصر حريصة على استمرار «الأونروا»

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض.وشدد شكرى على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأعلن شكرى عن أن مصر تؤكد حرصها على استمرار عمل وكالة غوث لتشغيل ودعم اللائجين "الأونروا".وانطلق قبل قليل اجتماع وزراء الخارجية العرب فى القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطيينة، بجانب طبيعة العمل فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.