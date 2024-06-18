الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

مرتبات
مرتبات

بعد تبكير موعد صرف مرتبات الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك  انتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر يونيو 2024 والذي جري خلال من 9-13 يونيو، زادت تساؤلات عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وهل تم تبكيره أم لا؟.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم الخميس الموافق  18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

الحد الأدنى للأجور 2024.. جدول المرتبات الجديد للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

في حين يتم صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024


كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة المالية إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

هل سيتم تطبيق زيادة في المرتبات؟

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

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حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 وموعد الصرف

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بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات

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