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فن

"في السابع والعشرين من مايو».. ينافس على جوائز «The Pan African»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:03 م
The Pan African
The Pan African
أمير محمد خالد
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ينافس فيلم "في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" للمخرج مصطفى مراد، على جوائز الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان The Pan African Film Festival، المقرر انطلاقه في لوس أنجلوس الأمريكية في الفترة ما بين الثامن والعشرين من فبراير الجاري إلى الرابع عشر من مارس المقبل.

و مهرجان The Pan African Film Festival، يعد أحد أهم وأكبر مهرجانات السينما الأفريقية في أمريكا، والمؤهل لجوائز الأوسكار، ذلك المهرجان الذى يهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين المنحدرين من أصل أفريقي من خلال العروض الفنية والسينمائية، ويشارك فيه هذا العام ما يقرب من 200 عمل سينمائي يتنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والروائية الطويلة، بجانب الأفلام التسجيلية وأفلام السير الذاتية.

وعن أحداث الفيلم يقول مخرجه مصطفى مراد: "تدور الأحداث حول الصحفي والروائي أدهم سليمان الذى يقرر أن يخوض رحلة العودة من أجل إصلاح ما أفسده في الماضي، لذا يعود لمنزله القديم والذي قد هجره لأكثر من ثلاثين عامًا، فربما يستطيع وربما يفشل، ولكنه حتما سيدرك الحقيقة".

وفيلم "في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" حاصل على عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان "frostbite indie fest" للأفلام المستقلة، جائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج من مهرجان السويد الدولي للأفلام، جائزة افضل فيلم قصير "فئة الدراما، بمهرجان Paris Play Film Festival، كما مثل الفيلم مؤخرا مصر في إحدى المسابقات التابعة لمهرجان العين السينمائي الدولي في الإمارات، ومن المقرر أن يشارك في العديد من المهرجانات الدولية خلال الفترة المقبلة.

"في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" تمثيل أحمد عباس، صلاح ناصف، أحمد عادل، ساندرا سامح، عاصم السعدني، مدير التصوير محمد شون، تأليف موسيقي زياد هجرس، توزيع ومكساج مصطفى حافظ، مكياج منى خطاب، تصحيح لغة أماني عباس، ترجمة نور مخلوف، مساعدين إخراج عاصم السعدني، محمد فتحي، علي النعماني، محمد سعد، رضوى أحمد، سيناريو وإخراج مصطفى مراد.

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