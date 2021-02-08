الفضة تسجل أعلى مستوى لها منذ 2013

قال الخبير في أسواق الذهب، كريم راغب، إن الذهب هبط إلى دون مستوى 1800 دولار للأونصة، بفعل عامل تترقبه الأسواق وهو حزم التحفيز الاقتصادي من الإدارة الأمريكية الجديدة، والذي من غير المتوقع أن يحدث قبل شهر مارس 2020.وحول الفضة، قال راغب إنه تم تداول الفضة الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ 8 أعوام، وارتفع سعر أوقية الفضة إلى 29.4 دولار للأونصة وهو المستوى الأعلى للفضة منذ العام 2013.وأوضح أن العامل الأبرز الذي تناقلته وسائل الإعلام هو الدخول الجماعي لصغار المتداولين لشراء الفضة، إضافة إلى العوامل الأساسية التي تعزز من الطلب على المعدن الأبيض جراء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية ودخول الفضة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى السيارات الكهربائية.