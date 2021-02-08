«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم الاثنين، أن القطط والكلاب المصابة بالحمى أو السعال أو صعوبات في التنفس ستخضع لفحوص فيروس كورونا إذا ما كانت على احتكاك بأشخاص مصابين بكوفيد-19.ويأتي البرنامج في العاصمة الكورية الجنوبية بعد أسابيع من إعلان البلاد عن أول إصابة بفيروس كورونا لدى الحيوانات وهي لقطة صغيرة.وقالت بارك يو مي مسؤولة شؤون مكافحة الأمراض في سيول، للصحافيين "بدءًا من اليوم، ستقدم حكومة العاصمة سيول اختبارات فيروس كورونا للكلاب والقطط الأليفة".وأضافت أن الفحوص ستقتصر على الحيوانات الأليفة التي تظهر عليها الأعراض، بما في ذلك ارتفاع الحرارة والسعال وصعوبة التنفس وسيلان الأنف، بعد الاحتكاك بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.وأشارت بارك إلى أن الاختبار سيجرى بالقرب من موقع عيش الحيوان على يد فريق من العاملين الصحيين بما في ذلك طبيب بيطري.