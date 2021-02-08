«المافيا» التركية تدعم رئيس جامعة البوسفور المرفوض شعبيًا

أكدت صحيفة «جمهورييت» التركية، اليوم الإثنين، عن دعم زعيم المافيا التركي علاء الدين تشاكجي، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مليح بولو، الذي جرى تعيينه رئيسًا لجامعة بوغازيتشي البوسفور، بقرار رئاسي أسفر عن انفجار الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من حرم الجامعة مؤخرًا لتشمل عددًا من المدن التركية.ونقلت الصحيفة التركية، عن حساب علاء الدين تشاكجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قوله في رسالة خطية لدعم مليح بولو، أود أن أذكرك عزيزي رئيس الجامعة أنه يجب ألا تستقيل.وتابع، "لأنك إذا استقلت فسوف تمهد الطريق لهؤلاء النشطاء الإرهابيين، ليس لك الحق في خرق هذا التحالف المبارك".