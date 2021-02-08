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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:50 ص
الدولار
الدولار
أسماء منصور
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدولار في مصر، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021 خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في عدد من البنوك، حيث سجل الدولار استقرارًا أمام الجنيه اليوم الإثنين 8 فبراير 2021.

وانخفص الدولار الأمريكي 5 قروش، في الأسبوع الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي ليصل في المتوسط إلى 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع، بعدما كان الأسبوع السابق 15.676 جنيه للشراء، و15.776 للبيع.

وشهدت أسعار الدولار مؤخرًا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد وما أنتجه من تأثير على غالبية البورصات الأجنبية والبورصات الخليجة، وأسعار العملات بشكل عام.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر، خلال بداية اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعام 2021، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير لتصل 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده
15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي 
15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع

وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بقرابة 38 مليون دولار في شهر يناير الماضي، ليبلغ 40.101 مليار دولار، وتمثل العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي قيمة 35.542 مليار دولار بنسبة 88.6%.

كما تمكن سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من اجتذاب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، بلغت نحو 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة.

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