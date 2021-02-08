أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 8-2-2021





أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك الإثنين 8-2-2021



نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، وأسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك الإثنين 8-2-2021.



سعر الدولار اليوم





سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك النك الأهلي اليوناني اليوم للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، كما واصل استقراره أمام الجنيبه ليسجل في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، فيما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.36، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.38، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.53 جنيه وللبيع 21.19، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية للشراء 21.81 جنيه وللبيع 21.34، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 21.61 جنيه وللبيع21.37.



سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية «اليورو» تراجعًا ملحوظًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك قناة السويس للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.69، كما انخفض اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.69، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.92 جنيه وللبيع 18.68، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.77، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.73.



سعر الدولار الأسترالي

غلب علي سعر الدولار الأسترالي اليوم حالة من الاستقرار في مواجهة الجنيه المصري، ليسجل في بنك مصر والذي يعد ثاني أكبر البنوك المصري للشراء 11.49 جنيه وللبيع11.32، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 12.08 جنيه وللبيع 11.53، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 12.05 جنيه وللبيع 11.03.





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