«أبوالغيط» لأمين التعاون الخليجي: تصفية الأجواء العربية يخدم العمل المشترك

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة،الدكتور نايف مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الأخير للقاهرة.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن اللقاء تناول مُجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفًا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.وأضاف المصدر، أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن اقتناعه بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي، باعتباره لبنة أساسية في الصرح العربي، وركيزة مهمة للعمل المشترك، مؤكدًا أن نجاح مجلس التعاون هو إضافة للجامعة العربية من دون شك.وأوضح المصدر أن الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عمليًا من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.ونقل المصدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيده خلال اللقاءعلى أهمية البناء على ما تم في قمة العُلا الشهر الماضي، مُضيفًا أن تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته.ومن جانبٍ آخر، صرح المصدر المسئول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط استقبل صباح اليوم وزير خارجية العراق السيد فؤاد حسين، حيث تباحث الطرفان حول مختلف القضايا العربية، وتبادلا وجهات النظر في شأن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال المنطقة.كما التقى الأمين العام للجامعة السيد شربل وهبة، وزير الخارجية والمغتربين للبنان، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.وتأتي زيارة الوزيرين العربيين للقاهرة في ضوء انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية غدًا الإثنين، من أجل دعم القضية الفلسطينية.