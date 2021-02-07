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مقتل 12 مزارعًا في هجوم لمسلحين شرقي الكونغو

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:23 م
هجوم لمسلحين شرقي
هجوم لمسلحين شرقي الكونغو
ا ش ا
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أفادت مصادر محلية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بأن ما لا يقل عن 12 مدنيا قتلوا شرقي البلاد، في هجوم شنه مسلحون يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في هذه المنطقة، وذلك بعد مرور شهر من الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد.

وقال دونات كيبوانا، مدير إقليم (بيني)، حسبما نقل راديو (إفريقيا 1)، اليوم الأحد، إنه "خلال الليل من الجمعة إلى السبت، ذبح مقاتلو جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة 12 مزارعا، بينهم 4 نساء، في قرية (مابولي) بإقليم (بيني)، عاصمة شمال كيفو شرقي البلاد، عندما كانوا في حقولهم".

وأضاف أن الهجمات المميتة تراجعت نسبيا منذ بداية شهر يناير الماضي، لأن الجيش شن هجمات ضد هذه الجماعة في قطاع "روينزوري"، ثم أفرغت العديد من القرى من سكانها.

يذكر أنه بين شهري يوليو وديسمبر عام 2020، خلّفت الهجمات المنسوبة إلى مقاتلي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة 468 قتيلا، بينهم 108 سيدات و15 طفلا في أراضي (بيني) بشمال كيفو شرق، و(إيرومو) و(مامباسا) في مقاطعة (إيتوري) المجاورة شمال شرق.

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