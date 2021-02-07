رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كوبا تجيز للقطاع الخاص الاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:29 ص
مجلس الوزراء في كوبا
مجلس الوزراء في كوبا
ا ش ا
طباعة
صادق مجلس الوزراء في كوبا، على إجازة النشاط الخاص في معظم القطاعات.

وذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا القرار الذي كشفت عنه وزيرة العمل في كوبا مارتا إيلينا فيتو، في شهر أغسطس الماضي، وتمت المصادقة عليه، أول أمس الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وأضافت القناة، أنه حتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة، وبدأ العمل بها عام 2010، وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014، وفي ظل ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

من جانبها، قالت وزيرة العمل بكوبا، إن اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا "مرخصا" تم إلغاؤها،مشيرة إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وأكدت "فيتو"، أن العمل الخاص يستمر بالتطور، وهذا هو هدف الإصلاح، لافتة إلى أن ذلك سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة للقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعتبر استراتيجية للدولة، إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.

بدوره كتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإصلاح خطوة مهمة لزيادة فرص العمل.

من جهته.. وصف الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس، هذه الأخبار بـ "السارة" وخطوة في الاتجاه الصحيح، حتى لو استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة.

يذكر أن أكثر من 600 ألف كوبي يعملون حاليا في القطاع الخاص، أو 13% من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة، وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة، لكن هذه القطاعات تضررت بشدة جراء العقوبات الأمريكية المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وأيضا بسبب جائحة (كوفيد-19)، ما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

تعرف على تردد قناة scare tv الجديد 2021

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب