«رابطة فنانين أمريكيا» تسعى لمعاقبة ترامب بعد «هروبه»

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، سعي رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة لمعاقبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الرغم من انسحابه من هذه الرابطة.وبحسب رئيسة الرابطة، الممثلة جابرييل كارتريس، فإن ترامب "هرب" في اليوم السابق لجلسة الاستماع التأديبية بشأن انتهاكه المحتمل لدستور الرابطة.وتعتقد كارتيريس أن ترامب أراد تجاوز الإجراء، ونتيجة لذلك، قررت قيادة النقابة تقديم تدابير إضافية لن تسمح للرئيس السابق بأن يصبح عضوا في الرابطة مرة أخرى.ورابطة ممثلي الشاشة هي جمعية نقابية تمثل حوالي 160 ألف ممثل وصحفي وإذاعي، وانضم لها ترامب كعضو في عام 1989.من جانبه، بعث ترامب برسالة إلى كارتيريس في 4 فبراير، أعلن فيها عن استقالته من المنظمة (الرابطة)، وأضاف أنه لا يأبه بالقرارات التي يمكن أن تؤخذ خلال الجلسة التأديبية.