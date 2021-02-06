العراق يدعو إلى تشريع قوانين صارمة للحد من الإرهاب والعنف

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين يجب ألا تتكرر، داعيًا إلى تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية.وقال صالح - في كلمة له خلال مراسم دفن عدد من الضحايا الإيزيديين في قرية كوجو في سنجار وأوردتها قناة السومرية نيوز - "إن الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في أغسطس 2014 ينبغي ألا تتكرر وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو قومية أو دينية، لطوي صفحة مؤلمة من معاناة شعبنا من الإرهاب والقتل الجماعي والتهجير والضرب بالأسلحة الكيمياوية وحرق وتدمير القرى والأرياف".وشدد الرئيس العراقي على ضرورة إنصاف الضحايا، والعمل محليًا ودوليًا وبأقصى الجهود من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم، وإنصاف الضحايا وذويهم بما يحقق لهم العدالة والكرامة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار وتنظيم إدارتها.وأكد أن الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من أجل القضاء على الخلايا النائمة وبعض ملاذات الإرهابيين التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد.