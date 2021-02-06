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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجان البرلمان تبدأ دراسة بيانات وزراء حكومة مدبولي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الاسبوع الجاري، وذلك لمناقشة بيانات وزراء الحكومة والتي تم الإدلاء بها أمام البرلمان خلال الفترة الماضية.

حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعين الأسبوع الجاري، ويتضمن الاجتماع الأول المزمع عقده غدًا الأحد، استكمال مناقشة بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.

كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة بیان الدكتور نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه، على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير2012، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، وكذلك بيان وزير الخارجية، سامح شكري.

وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد سعفان، وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه.

كما يناقش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويناقش اجتماع لجنة الشئون الدينية ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر وشئون الدعوة الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، ويأتي الاجتماع الأول غدا الأحد لمناقشة بيان وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه، والثانى يوم الأحد أيضًا لبحث وتدارس حساب ختامى وزارات الدولة للإعلام والبيئة والطيران المدني للسنة المالية 2019-2020 مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث يوم الإثنين، لبحث وتدارس حساب ختامى وزارتى قطاع الأعمال العام والهجرة وشئون المصريين بالخارج وصندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 2019-2020، مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها الرابع يوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه.

وتعقد اللجنة الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019-2020، فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث وتدارس الصورة الإجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها خلال الأسبوع بعقد الاجتماع السادس يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشة النواب بشأنه.

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