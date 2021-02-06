«الدبيبة»: الجنوب الليبى من أولويات عمل الحكومة

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، العمل في الفترة التمهيدية بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي.وأضاف "الدبيبة"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع "تويت": "الجنوب الليبي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية".كما نقلت "سكاي نيوز عربية" في الأثناء عن "الدبيبة" قوله: "إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا".وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قد أعلنت، أمس الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.