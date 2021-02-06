



رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري لملايين العملاء دون اللجوء إلى دخول مندوبي تحصيل الشركة المنازل كما يمكن دفع الفواتير من خلال وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة إيضا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية تفوق الموجة الأولى بـ 70% وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن.





خطوات تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا

يمكن للملايين من عملاء الشركة القابضة للكهرباء تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للشركة بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار خدمة قراءة العدادات المنزلية





كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام





الضغط على كلمة حفظ





خطوات الاستعلام عن إجمالي الاستهلاك الشهري الفواتير الكهرباء

توفيرا الوقت والجهد و إنجازا للخدمات الحكومية يمكن لعملاء الشركة القابضة للكهرباء مصر الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2021 فى جميع المحافظات و إتباع الخطوات التالية لمعرفة إجمالي قيمة استهلاكهم الشهري إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار خدمة الاستعلام عن إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري





إدخال رقم العداد الكهربائي





إدخال بيانات صاحب العداد





تحديد مكان العداد بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة)





الضغط على كلمة الاستعلام





ظهور قيمة إجمالي فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء





اقرأ أيضاً









في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والخوف من العدوى يلجأ الكثير من المواطنين إلى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةللحصول على إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري والدفع إلكترونيا بل وإدخال قراءة العدادات المنزلية أيضا دون ذهاب مندوبي الشركة القابضة للكهرباء مصر إلى بيوتهم.