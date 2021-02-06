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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مشروع تطوير القرى يسهل دور النواب فى تنفيذ مهامهم التشريعية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:32 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومى العملاق الذى اطلقه لتطوير جميع قرى الريف المصري مؤكدًا الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى يعد واحدًا من اهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد السيسي.

وقال "عبد الحميد" فى بيان أصدره اليوم، إن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهل مهمة أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ فى التفرغ لمهامهم التشريعية والرقابية، خاصة أن غالبية مناقشات النواب داخل مجلسى النواب والشيوخ كانت تركز على حل المشكلات والأزمات الكبيرة الخاصة بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى على مستوى الحمهورية معربًا عن ثقته التامة فى ان هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن التكليفات الرئاسية بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى لاتتوقف عند توصيل ومد جميع الخدمات للقرى ولكن لتحويل القرى والريف المصرى الى مؤسسات منتجة من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب داخل القرى خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى ان هذا المشروع القومى العملاق سوف يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية، اضافة الى ترسيخ مفهوم تحويل القرى والريف المصرى لمؤسسات اقتصادية ناجحة تسهم فى خلق مجتمعات استثمارية منتجة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية حتى تصبح هذه المناطق جاذبة للاستثمارات بعد تنفيذ جميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية داخلها.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن أمله فى يأتى اليوم الذى لايحمل فيه اعضاء مجلسى النواب والشيوخ اى طلبات لاى وزير بالحكومة تتضمن اى مشكلات تعوق تحقيق التنمية داخل القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية مطالبًا من الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية الاسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر.

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