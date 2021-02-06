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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوة الأصعب.. مهام السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:35 ص
ليبيا
ليبيا
مروة عنبر
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عقب الجولة الأخيرة من التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي فى ليبيا، التي أسفرت عن تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها المجلس الرئاسي والحكومة، لتتولى إدارة المرحلة الانتقالية.

وأسفر التصويت عن فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفوز عبد الحميد دبييه برئاسة الحكومة.

ومن المقرر أن تباشر السلطة الجديدة مهامها بعد الحصول على موافقة البرلمان خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما.

وباختيار السلطة الانتقالية، انتهت خطوة صعبة على مسار الحل في ليبيا، وفي الطريق المهمة الأصعب، إذ سيكون أمام السلطة الجديدة عدة مهام.

مهام السلطة الجديدة:
- أولا: تطبيق بنود وقف إطلاق النار وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية.
وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى أن على اللجنة التنفيذية الموحدة أن تطبق وتدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وليامز أن هذا سيتطلب تحركا واضحا وصريحا من الحكومة الجديدة، ودعم اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي وسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

- ثانيا الشق العسكري:
من المقرر أن تتولى السلطة الجديدة، العمل على توفير تلبية احتياجات الشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المصرف المركزي والمؤسسات المالية.

- ثالثا الإشراف على الانتخابات العامة والرئاسية:

الإعداد والإشراف على الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، وعند الوصول إلى هذه النقطة تكون ليبيا، طوت صفحة الصراع والفوضى.

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