ممثلة صينية تفقد أنفها بسبب عملية تجميل (صور)

نشرت ممثلة صينية صورًا مروعة لأنفها الأسود مع اللحم الميت بعد أن فشلت جراحتها التجميلية، التى أجرتها مؤخرًا.وقالت النجمة جاو ليو، البالغة من العمر 24 عامًا، إن العملية الفاشلة أصابتها بعدوى متكررة ونخر في الأنف، مما يعني موت الأنسجة الموجودة في طرف أنفها.وأثارت "جاو"، المغنية والممثلة التي لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الصينية، نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت بعد مشاركة الصور التي كشفت أن طرف أنفها قد تعفن وسقط.وكتبت أنها خضعت لتجميل الأنف في عيادة شي شي شي قوانغ في مدينة قوانجتشو جنوب الصين بعد أن عرض صديق لها جراح التجميل هناك.وتضمنت العملية التي استغرقت أربع ساعات إزالة الغضروف من جسد السيدة جاو واستخدامه لإعادة تشكيل أنف الممثلة، حيث كتبت: "لم أكن أتوقع أن تكون هذه الساعات الأربع بداية لكابوس".تظهر الصور التي نشرتها لوجهها بقعة واضحة من اللحم الأسود على طرف أنفها، بالإضافة إلى الضمادات والكدمات.