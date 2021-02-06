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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ممثلة صينية تفقد أنفها بسبب عملية تجميل (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 05:16 ص
ممثلة صينية تفقد
ممثلة صينية تفقد أنفها
إسلام جمال
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نشرت ممثلة صينية صورًا مروعة لأنفها الأسود مع اللحم الميت بعد أن فشلت جراحتها التجميلية، التى أجرتها مؤخرًا.

وقالت النجمة جاو ليو، البالغة من العمر 24 عامًا، إن العملية الفاشلة أصابتها بعدوى متكررة ونخر في الأنف، مما يعني موت الأنسجة الموجودة في طرف أنفها.

وأثارت "جاو"، المغنية والممثلة التي لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الصينية، نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت بعد مشاركة الصور التي كشفت أن طرف أنفها قد تعفن وسقط.

وكتبت أنها خضعت لتجميل الأنف في عيادة شي شي شي قوانغ في مدينة قوانجتشو جنوب الصين بعد أن عرض صديق لها جراح التجميل هناك.

وتضمنت العملية التي استغرقت أربع ساعات إزالة الغضروف من جسد السيدة جاو واستخدامه لإعادة تشكيل أنف الممثلة، حيث كتبت: "لم أكن أتوقع أن تكون هذه الساعات الأربع بداية لكابوس".

تظهر الصور التي نشرتها لوجهها بقعة واضحة من اللحم الأسود على طرف أنفها، بالإضافة إلى الضمادات والكدمات.
ممثلة صينية تفقد أنفها
ممثلة صينية تفقد أنفها
ممثلة صينية تفقد أنفها
ممثلة صينية تفقد أنفها
ممثلة صينية تفقد أنفها
ممثلة صينية تفقد أنفها

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