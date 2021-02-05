الأنبا توما يستقبل أعضاء مكتب التعليم المسيحى

استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أعضاء مكتب التعليم المسيحي وفريق إعداد البانوراما الصيفية.ودار الحوار حول كيفية النهوض بأبناء التربية الدينية في الفترة المقبلة.وفي سياق آخر، التقى الجمعة، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، بأعضاء مكتب التنمية "الخدمات الإنسانية" بالإيبارشية، بحضور كل الفريق ومسئولي المراكز.وبدأ اللقاء بالقداس الإلهى، ثم ألقى نيافته كلمة تشجيع لفريق التنمية، وكذلك تابع نيافته أحوال المكتب، وفى نهاية اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية.