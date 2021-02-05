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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا توما يستقبل أعضاء مكتب التعليم المسيحى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:39 م
الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
مونيكا جرجس
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استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أعضاء مكتب التعليم المسيحي وفريق إعداد البانوراما الصيفية.
ودار الحوار حول كيفية النهوض بأبناء التربية الدينية في الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، التقى الجمعة، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، بأعضاء مكتب التنمية "الخدمات الإنسانية" بالإيبارشية، بحضور كل الفريق ومسئولي المراكز.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهى، ثم ألقى نيافته كلمة تشجيع لفريق التنمية، وكذلك تابع نيافته أحوال المكتب، وفى نهاية اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية.

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