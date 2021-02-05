نبيل الحلفاوي ينعى عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، النجم الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 86 عاما.ونشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا: "‬‏‪‏‏البقاء لله. خبر صادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه.. وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح وزخر بالأعمال المهمة القيمة.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة".كان محمود العلايلي- نجل الفنان القدير عزت العلايلي- أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.