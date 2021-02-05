وزير الأوقاف وكرم جبر يفتتحان دورة الإعلام الديني بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.وبدأت فعاليات الدورة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وسط حضور عدد من محرري الشؤون الدينية في وسائل الإعلام المختلفة.