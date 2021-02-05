القوائم الأربعة في الانتخابات الليبية تفشل في الحصول على نسبة60%

أعلنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، عدم حصول أي قائمة من القوائم الأربعة التي تم التصويت عليها لرئاسة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا،على نسبة الـ 60 % المطلوبة للفوز.وتصدرت القائمة الرابعة التي ضمت المستشار عقيلة صالح مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، والتي تضم أسامة جويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ولمنصب رئيس الوزراء ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا، على 25 صوتا.وجاءت بعدها القائمة الثالثة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وفي المرشحين لعضوية المجلس ضمت هذه القائمة موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وفي رئاسة الوزراء عبد الحميد محمد دبيبه، بعدد 20 صوتا.وجاءت القائمة الثانية التي ضمت الشريف الوافي الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ومعه في عضوية المجلس عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، وعمر مهدي أبو شريده، وفي رئاسة الحكومة محمد عبد اللطيف المنتصر، في المرتبة الثالثة بعدد 15 صوتا.فيما جاءت القائمة الأولى التي تضم حمد حسن سليمان البرغثي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس المرشحين علي أبو الحجب، وإدريس سليمان أحمد القايد، فيما اختير في القائمة ذاتها خالد الغويل كمرشح لرئاسة الوزراء، في المرتبة الأخيرة بعدد 13 صوتا.