رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية ترد على اتهامات أنقرة بوقوفها وراء الانقلاب المزعوم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:59 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
مروة عنبر
طباعة
ردت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على اتهامات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "لم تشارك الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب عام 2016 في تركيا وأدانتها على الفور، مضيفا أن التصريحات الأخيرة التي جاءت عكس ذلك والتي أدلى بها كبار المسؤولين الأتراك خاطئة تماما".

وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه التصريحات وغيرها من المزاعم التي لا أساس لها وغير المسؤولة بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عن الأحداث في تركيا تتعارض مع مكانة تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وفقا لموقع سوزجو.

واتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي حدث في بلاده عام 2016.

وذكرت صحيفة حريت التركية، أمس الخميس، نقلا عن صويلو، "من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب 15 يوليو، وإن شبكة جولن هي من نفذتها بناء على أوامرها".

وتتهم أنقرة رجل الدين فتح الله جولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالمسؤولية عن الانقلاب، وأطلقت حملة واسعة النطاق على شبكته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

وفاة الفنان عزت العلايلى

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الصور

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟