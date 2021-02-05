المبعوثة الأممية: الجولة الثانية قد تحسم الانتخابات الليبية

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، الآن، أنه في حال عدم حسم الفوز بعملية الانتخاب الأولى ستبدأ الجولة الثانية بعد فاصل زمني مدته ساعتان.وتجرى عملية التصويت وإعلان النتائج مباشرة في بث مباشر من جنيف السويسرية، تطبيقا لمبدأ الشفافية.ويترقب الشارع الليبي اليوم ولادة حكومة جديدة وموحدة في بلادهم تتنافس على مناصبها التنفيذية 4 قوائم قوية تدخل إلى التصويت بحظوظ متقاربة.وينظر الليبيون إلى تلك الحكومة على أنها فرصة للخروج من حالة الانقسام والفوضى التي وقعت فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.