المبعوثة الأممية: نتائج التصويت الليبي ستُبث علنًا بعد قليل

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، أن نتائج التصويت الليبي ستُبث علنًا ومباشرة بعد قليل، وفقا لما نقلته قناة العربية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وينتظر الليبيون، اليوم، ولادة حكومة جديدة وموحدة في بلادهم تتنافس على مناصبها التنفيذية 4 قوائم قوية تدخل إلى التصويت بحظوظ متقاربة.وينظر الليبيون إلي تلك الحكومة على أنها فرصة للخروج من حالة الانقسام والفوضى التي وقعت فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.ويختتم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، المسار السياسي، بالتصويت على القوائم المرشحة، واختيار رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقودون مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي.