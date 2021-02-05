تفاصيل الحلقة 40 من مسلسل جمال الحريم

تحدثت الحلقة حول تفاصيل جديدة عن الجن الذي أصاب نور وأدخلها في حياة وعالم آخر مرعب.وتتعقد الأحداث من حلقه لأخرى خاصة مع الأضرار الصحية والنفسية التي تقع فيها نور في الحلقات وهو ما يدخلها في حالة صراع كبيرة تحاول مجاراتها حتى لا يعلم أحد بمشاكلها الحالية.وقدم العمل ردود أفعال إيجابية للغاية ووصل لحالة نجاح كبيرة ظهرت على السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية ويحتل صدارة مواقع البحث في جوجل بعد العديد من النجاحات الكبيرة في الحلقات التي تم عرضها.الجدير ذكره أن قناة DMC DRAMA ستعرض العمل في تمام الحادية عشرة مع موعد إعادة أيضا، كما يعرض مسلسل جمال الحريم أيضا عبر قناة "إم بي سي 4" في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.ويعرض المسلسل يوميًا على مجموعة قنوات DMC، حيث انطلق عرض أولى حلقات العمل الفترة الماضية وعرض منه 20 حلقة حتى الآن، فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.المسلسل من بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.