رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 40 من مسلسل جمال الحريم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:21 م
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
محمد مجدي
طباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 40 من مسلسل جمال الحريم، حيث عرض مسلسل جمال الحريم الحلقة 40 بشكل حصري على شبكة قنوات DMC مساء أمس الخميس، وسط أحداث مشوقة ومرعبة خاصة للثنائي دينا فؤاد ونور.

تفاصيل الحلقة 40 من مسلسل جمال الحريم

تحدثت الحلقة حول تفاصيل جديدة عن الجن الذي أصاب نور وأدخلها في حياة وعالم آخر مرعب.

وتتعقد الأحداث من حلقه لأخرى خاصة مع الأضرار الصحية والنفسية التي تقع فيها نور في الحلقات وهو ما يدخلها في حالة صراع كبيرة تحاول مجاراتها حتى لا يعلم أحد بمشاكلها الحالية.

وقدم العمل ردود أفعال إيجابية للغاية ووصل لحالة نجاح كبيرة ظهرت على السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية ويحتل صدارة مواقع البحث في جوجل بعد العديد من النجاحات الكبيرة في الحلقات التي تم عرضها.


الجدير ذكره أن قناة DMC DRAMA ستعرض العمل في تمام الحادية عشرة مع موعد إعادة أيضا، كما يعرض مسلسل جمال الحريم أيضا عبر قناة "إم بي سي 4"  في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويعرض المسلسل يوميًا على مجموعة قنوات DMC، حيث انطلق عرض أولى حلقات العمل الفترة الماضية وعرض منه 20 حلقة حتى الآن، فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.


المسلسل من بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عقب وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»