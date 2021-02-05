«النواب» يناقشه الثلاثاء.. 11 رسمًا لتطوير «النقل الذكى» بقانون المرور

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون المرور الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمشروع، وحدد مشروع القانون عددًا من الرسوم المقترحة لتطوير منظومة النقل الذكي وذلك على النحو الآتي:1- رسم على السيارات الملاكي يتراوح ما بين 60 و350 جنيهًا حسب السعة اللترية.2- رسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك.3- رسم 20 جنيهًا للدراجة النارية.4- رسم 200 جنيه على كل من (الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحي) مقابل 50 جنيهًا لأتوبيس المدارس.5- رسم 400 جنيه على المقطورة.6- رسم 50 جنيهًا لكل من سيارات (الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).7- رسم قدره 25 جنيهًا لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيهًا، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات.8- رسم 500 جنيه للمُعدة الثقيلة.9- رسم 50 جنيهًا لكل من (المقطورة الزراعية والجرار الزراعي، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكي المميز، والسيارات تحت الطلب).10- رسم قدره 2500 جنيه للسيارات التجارية.11- رسم قدره 100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.