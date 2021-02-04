فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»





التقى فريق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، قبل قليل، مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الفريق في إطار الوصول إلى كل القطاعات للوقوف على كل الاحتياجات والتعرف على كل الرؤى والأفكار للنهوض بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وناقش الفريق برئاسة مهندس محمد ربيع منسق عام المبادره بالمنوفية مع وكيل وزارة الصحة، العديد من المحاور التي كان على رأسها الإنجازات التى تمت من خلال غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية، وكانت فكرة أعضاء البرنامج الرئاسى ٩ شباب المنوفية، وما تم من تعاون كبير من أجل القضاء على أزمات الأكسجين التى شهدتها العديد من المستشفيات في المحافظات المختلفة مع حدة جائحة كورونا، حيث كانت غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية تقوم بمتابعة حالة الأكسجين بمستشفيات المنوفية على مدار الساعة وتوفير الأكسجين والتنسيق مع مصانع الأكسجين لملء الأسطوانات والخزانات حتى يكون متوافرا دائما حفاظا على المرضى، إلى أن تم تخطى تلك الأزمات بنجاح.جدير بالذكر أن غرفة متابعة الأكسجين تعمل حتى الآن برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمشاركة فاعلة من محمد موسى نائب المحافظ.كما تطرق اللقاء إلى تطوير القطاع الصحى والوحدات الصحية فى قرى المحافظة وتذليل الصعوبات والمشكلات التى يواجهها قطاع الصحة بالمنوفية فى كل القطاعات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل خدمة صحية مقدمة للمواطنين وبالأخص فى قرى مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى أشمون والشهداء.وأعرب الدكتور فيصل جودة عن سعادته الغامرة بما شاهده من أفكار وأطروحات فى مبادرة حياة كريمة وستحقق حالة من الارتياح الشديد بين جميع المواطنين بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية ستحقق آمال وطموحات شريحة كبيرة من المواطنين وكانوا يتمنونها.