رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:08 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
ولاء القاضى
طباعة

التقى فريق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، قبل قليل، مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الفريق في إطار الوصول إلى كل القطاعات للوقوف على كل الاحتياجات والتعرف على كل الرؤى والأفكار للنهوض بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش الفريق برئاسة مهندس محمد ربيع منسق عام المبادره بالمنوفية مع وكيل وزارة الصحة، العديد من المحاور التي كان على رأسها الإنجازات التى تمت من خلال غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية، وكانت فكرة أعضاء البرنامج الرئاسى ٩ شباب المنوفية، وما تم من تعاون كبير من أجل القضاء على أزمات الأكسجين التى شهدتها العديد من المستشفيات في المحافظات المختلفة مع حدة جائحة كورونا، حيث كانت غرفة متابعة الأكسجين بالمنوفية تقوم بمتابعة حالة الأكسجين بمستشفيات المنوفية على مدار الساعة وتوفير الأكسجين والتنسيق مع مصانع الأكسجين لملء الأسطوانات والخزانات حتى يكون متوافرا دائما حفاظا على المرضى، إلى أن تم تخطى تلك الأزمات بنجاح.

جدير بالذكر أن غرفة متابعة الأكسجين تعمل حتى الآن برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمشاركة فاعلة من محمد موسى نائب المحافظ.

كما تطرق اللقاء إلى تطوير القطاع الصحى والوحدات الصحية فى قرى المحافظة وتذليل الصعوبات والمشكلات التى يواجهها قطاع الصحة بالمنوفية فى كل القطاعات المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل خدمة صحية مقدمة للمواطنين وبالأخص فى قرى مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى أشمون والشهداء.

وأعرب الدكتور فيصل جودة عن سعادته الغامرة بما شاهده من أفكار وأطروحات فى مبادرة حياة كريمة وستحقق حالة من الارتياح الشديد بين جميع المواطنين بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية ستحقق آمال وطموحات شريحة كبيرة من المواطنين وكانوا يتمنونها.
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»
فريق «حياة كريمة» يلتقي وكيل «صحة المنوفية» لبحث التعاون مع «تطوير القرى»

موضوعات متعلقة

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي