رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:00 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، شوارع المدينة لمتابعة الاستعدادات المنفذة للتعامل مع أية تداعيات لتقلبات الطقس المتوقعة، في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد في الفترة من 4 إلى 6 فبرابر الجاري.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على الجاهزية لتداعيات تقلبات الطقس، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل اتصال.

كما وجه المسئولين المعنيين بمتابعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث تتم بصفة مستمرة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة
محافظ بني سويف يتابع مواجهة تقلبات الطقس المحتملة

موضوعات متعلقة

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي