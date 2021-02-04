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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:21 م
قناة الكأس القطرية
قناة الكأس القطرية على النايل سات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم، وخلال هذه الفترة من جمهور ومشجعى كرة القدم والرياضة في دول الخليج وبعض الدول العربية فقد ارتفعت مؤشرات السؤال والبحث عن التردد على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة، حيث أجرت قناة الكأس الرياضية القطرية تحديثا جديدا لتردداتها عبر الأقمار الصناعية منذ بداية العام الميلادي 2021 أوائل يناير الجاري.

وتتصدر القناة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية نظرًا للبطولات التي تتميز في بثها الحصري على جميع المستويات وأنواع الرياضة المختلفة بشهادة نخبة كبيرة من نجوم الرياضة في الوطن العربي.

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم


ويمكن للمواطنين وعشاق كرة القدم والمباريات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية مشاهدة القناة من خلال التردد الآتي: 11919، معدل الترميز 27500،  الاستقطاب أفقي ، معامل تصحيح الخطأ 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات 


ويستطيع المشاهدون رؤية القناة على عرب سات من خلال التردد الآتي: 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أهم برامج قناة الكأس الرياضية


تعرض القناة مجموعة من البرامج المتميزة على مدار اليوم، أبرزها: برامج جرايد، المجلس، الكرة العربية، عيالنا، تواصل، الحكم،  برنامج 90 دقيقـــة، برنامج قبل الجولة، برنامج ضيفنا، وغيرها من البرامج التي تبث على مدار الأسبوع، حيث يقدمها نخبة من ألمع النجوم من عشاق كرة القدم.

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ويشار إلى أن القناة تعرض الكثير من البطولات الرياضية الكبيرة بشكل حصري سوءًا على المستوى الرياضي في قطر أو على مستوى المنطقة العربية والخليج العربي بشكل عام، وتعد باقة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية بقنواتها العديدة صرح إعلامي رياضي متميز، حيث استطاعت قناة الكأس الرياضية أن تحقق نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية. 
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