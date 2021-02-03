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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 بالتفصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يحتل تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك ليتمكن عشاق الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم من متابعة فعاليات بطولة كأس العالم للأندية المزمع عقدها في قطر خلال الفترة من غدا 4 فبراير وتستمر إلى 11 فبراير الجاري.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط بث تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021


يمكن لمحبي الرياضية من عشاق الدائرة المستديرة متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية من خلال قناة كأس القطرية والتي تذيع كافة فعاليات البطولة عبر ترددها 12245 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، والتي حققت شهر كبيرة منذ انطلاقها في 2008 بين الجماهير، حيث تذيع كافة المباريات القطرية والخليجية، وتضم أكثر من 8 قنوات تابعة لها لتغطية أكبر قدر من الأحداث الكروية في آن واحد.

ننشر قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021


يشارك في بطولة كأس العالم للأندية عدة فرق من قارات مختلفة هى نادي الدحيل القطري ونادي الأهلي المصري ونادي تيجريس أونال ونادي بالميراس ونادي أولسان ونادي بايرن ميونخ، وانسحب من المشاركة نادي أوكلاند سيتي والذي أبلغ رسميا اتحاد الكرة القدم فيفا رسميا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وخوفه من عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

بطولة كأس العالم للأندية 2021


هي بطولة دولية تعقد في نسختها 17 ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمشاركة أبطال الاتحادات القارية وكان من المزمع عقدها في ديسمبر 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط الرياضي في العالم كله وسوف تنطلق غدا 4 فبراير، في مدينة الدوحة القطرية، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، ويمكن متابعة فاعليات مباراتها عبر تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 

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