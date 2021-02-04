الاستخبارات العراقية تضبط وكرين لداعش في عمق صحراء الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، ضبط وكرين أحدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الأنبار.وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إنه من خلال المتابعة المستمرة تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي في منطقة النهدتين بعمق الصحراء محافظة الانبار والتي سبق وأن وجهت ضربة جوية لها من قبل قوات التحالف استنادًا لمعلومات وكالتنا لإحدى تلك الأوكار".وأضاف، أن أحد الوكرين كان يستخدم مخبأ للأسلحة والذي يتم من خلاله تجهيز ما يسمى قاطع الأنبار وولاية الجنوب لعصابات داعش، وتم ضبط أيضا أحزمة ناسفة وسبطانة مدفع ٢٣ ملم ومدفع ١٤،٥ ملم، ومجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية ومساطر تفجير عدد ١٥ وهاون عدد ١٥، وصاروخ اس بجي ناين وقاعدة بي كي سي ومجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الأنواع ٢٣ ملم و١٤،٥ ملم وبي كي سي ومجموعة من الصواعق لتفجير العبوات ومجموعة من العبوات نوع بلازما لاستهداف الأشخاص ومجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة.